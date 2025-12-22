Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Mehrere Einbrüche am Wochenende - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Gladbeck:

Auf dem Reimannsweg sind unbekannte Täter am Freitag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie durchsuchten vor allem das Schlafzimmer und ein Gästezimmer nach Wertgegenständen. Außerdem wurden Kellerräume durchsucht. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor.

Haltern am See:

Am Freitagabend wurde auf der Schützenstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Obergeschossfenster auf und verschafften sich so Zugang. Nachdem die Täter alle Räume durchsucht hatten, flüchteten sie mit ihrer Beute (Schmuck) in unbekannte Richtung.

Zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag wurde außerdem in ein Wohnhaus auf der Bergstraße eingebrochen. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten verschiedene Räume nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.

Zwischen Sonntagmittag und Sonntagabend sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Arminiusstraße eingestiegen. Sie gelangten über ein Fenster ins Haus und durchsuchten dann ein Schlafzimmer im Obergeschoss. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Recklinghausen:

Auf der Habichtstraße wurde am Freitagnachmittag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten das Küchenfenster auf und durchsuchten dann fast alle Räume im Haus. Es wurden Uhren und Bargeld gestohlen.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet oder mitbekommen hat, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

