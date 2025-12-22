Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Tatverdächtiger nach versuchtem Einbruch gesucht

Recklinghausen (ots)

Mit Hilfe einer Fotofahndung sucht die Polizei aktuell nach einem mutmaßlichen Einbrecher.

Der Unbekannte versuchte die Eingangstür eines Geschäfts an der Wiesenstraße aufzuhebeln. Er scheiterte jedoch und ergriff die Flucht. Eine Überwachungskamera zeichnete den Tatverdächtigen auf. Fotos und weitere Infos finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/189951

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell