PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat beobachtet

Recklinghausen (ots)

Einem aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen werden konnten. Der Mann hatte heute gegen 8.20 Uhr an der Straße Messenkamp gesehen, wie zwei Personen über den Zaun eines benachbarten Gartens kletterten und verdächtig durchs Fenster ins Haus schauten. Der Zeuge rief deshalb die Polizei. Kurz darauf konnten die beiden Verdächtigen gestellt und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um zwei Jugendliche/junge Männer. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren