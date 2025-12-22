Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat beobachtet

Recklinghausen (ots)

Einem aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen werden konnten. Der Mann hatte heute gegen 8.20 Uhr an der Straße Messenkamp gesehen, wie zwei Personen über den Zaun eines benachbarten Gartens kletterten und verdächtig durchs Fenster ins Haus schauten. Der Zeuge rief deshalb die Polizei. Kurz darauf konnten die beiden Verdächtigen gestellt und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um zwei Jugendliche/junge Männer. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

