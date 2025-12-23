Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Männer bei Drogendeal erwischt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat am Montagabend am "Trapez" zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Die Männer im Alter von 20 und 24 Jahren konnten gegen 20.05 Uhr an der Gladbecker Straße dabei beobachtet werden, wie sie einer anderen Person mindestens ein "Tütchen" übergaben und dafür Geld erhielten. Die Beamten kontrollierten daraufhin die beiden jungen Männer. Bei ihnen konnten noch mehrere Tütchen - vermutlich mit Cannabis - gefunden und sichergestellt werden. Außerdem hatten sie eine dreistellige Summe Bargeld dabei. Die Männer haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland, sie wurde ins Polizeigewahrsam gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

