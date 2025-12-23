Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/ Dorsten/ Castrop-Rauxel/ Oer-Erkenschwick/ Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen und Diebstählen gesucht

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Am Montagnachmittag in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Küchenfenster auf und gelangten so in ein Einfamilienhaus am Vogelsangweg. Im Objekt wurden sämtliche Räume durchwühlt, Schränke und Schubladen geöffnet. Die Täter flüchteten mit Schmuck und Bargeld.

Dorsten:

Nach einem Auto-Diebstahl bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Montag in der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen grauen Mazda 3. Das Fahrzeug mit Recklinghäuser Kennzeichen stand zu diesem Zeitpunkt an der Waldstraße.

Auf der Glück-Auf-Straße brachen Unbekannte am Montag (16:05 Uhr - 18:45 Uhr) in eine Doppelhaushälfte ein. Dazu hebelten sie zwei Fenster und eine Tür auf. Im Objekt durchsuchten sie das Wohnzimmer und das Schlafzimmer. Ob die Einbrecher Diebesgut mitnahmen, ist noch unklar.

Castrop-Rauxel:

Nach einem Einbruch am "Schophof" am Montag (17:30 Uhr - 20:30 Uhr) bittet die Polizei um Hinweise. Nach bisherigen Ermittlungen kletterten Unbekannte auf einen Balkon eines Mehrfamilienhauses und gelangten so zu einer Terassentür. Sie hebelten die Tür auf und verschafften sich so Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung. Anschließend durchsuchten sie das Schlafzimmer und brachen dort auch einen Tresor auf. Mit Bargeld flüchteten sie unerkannt.

Oer-Erkenschwick:

Auf der Straße "Im Bruch" hat ein Anwohner am Montag einen mutmaßlichen Einbrecher überrascht. Als er gegen 15:45 Uhr vom Einkaufen in seine Wohnung zurückkehrte, konnte er verdächtige Geräusche wahrnehmen. Er ging ins Wohnzimmer und konnte dort eine unbekannte Person beobachten, die offensichtlich versuchte, seine Terassentür aufzuhebeln. Die Person ergriff nach lautstarker Ansprache durch den Anwohner die Flucht.

Personenbeschreibung:

-vermutlich weiblich - 20-25 Jahre alt - schlank - sportlich - schwarze Haare - schwarze Kleidung - schwarze Mundbedeckung.

Recklinghausen:

Am Montagnachmittag hebelten bislang unbekannte Täter die Haustür, sowie die zwei Wohnungstüren eines Zweifamilienhauses an der Niederstraße auf. Sie durchwühlten beide Wohnungen und öffneten sämtliche Räume. Als Anwohner gegen 17:30 Uhr zurückkehrten, fiel ihnen in der Straße ein dunkler Kombi mit einer unbekannten Person auf dem Fahrersitz auf. Zu diesem Zeitpunkt rannten drei weitere Personen aus dem Haus, stiegen in den Kombi ein und flüchteten. Alle Personen waren dunkel gekleidet. Eine detaillierte Beschreibung liegt nicht vor. Die Täter nahmen Bargeld mit. Ob weitere Gegenstände entwendet wurde, ist aktuell noch unklar.

Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Kripo unter der 0800 2361 111 entgegen.

