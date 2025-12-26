Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: 34-Jähriger mit Messer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 19-Jähriger aus Castrop soll einen 34-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Der Mann muss in einem Krankenhaus behandelt werden.

An der Pallasstraße traf der 34-Jährige am späten Mittwochabend (23:30 Uhr auf den 19-Jährigen und einen 23-Jährigen. Alle kommen aus Castrop-Rauxel. Im Rahmen von zunächst verbalen Streitigkeiten, zog der 19-Jährige ein Messer und verletzt damit den 34-Jährigen. Anschließend flüchteten der 19-Jährige und der 23-Jährige.

Der 34-Jährige lief auch zunächst weiter, bemerkte dann aber die Verletzung und rief Hilfe über den Notruf. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren - er bliebt stationär im Krankenhaus.

Der 19-Jährige konnte in der Nähe des Tatortes angetroffen werden.

Der Geschädigte und die Tatverdächtigen sind sich aus der Vergangenheit bekannt.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung.

