POL-RE: Bottrop/Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Oberhausener Straße ein. Über ein Fenster gelangten sie ins Wohnzimmer. Hier nahmen sie eine Playstation, eine Nintendo Switch, einen PC-Monitor und Bargeld mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

Mit Bargeld und Schmuck flüchteten unbekannte Einbrecher aus einem Einfamilienhaus am Kuckucksweg. Zu dem Einbruch kam es am Dienstag zwischen 15:45 Uhr und 18:40 Uhr. Die Täter hebelten die Terrassentür auf, um in das Wohngebäude zu kommen und durchsuchten alle Räume nach Beute.

Mit ungewöhnlicher Beute flüchteten Unbekannte aus einer Scheune an der Oststraße. Aus der Scheune eines Landwirts nahmen die Täter über 700 Eier mit. Bei dem Einbruch wurde außerdem ein Türriegel leicht beschädigt. Zu dem Einbruch kam zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Am Hangweg nahmen Einbrecher Bargeld, Schmuck und Silberbesteck mit. Zunächst hatten die Täter versucht in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Mittwochabend das Küchenfenster aufzuhebeln. Letztendlich schafften es die Einbrecher über die Terrassentür ins Wohngebäude. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Dorsten

Über ein Videosystem in der Türklingel wurde ein Dorstener auf einen Einbruch in seine Doppelhaushälfte an der Clemens-August-Straße aufmerksam. Gegen 18 Uhr am Heiligen Abend versuchten mindestens zwei Unbekannte in das Wohngebäude zu kommen. Zunächst versuchten sie ein Kellerfenster zu öffnen, scheiterten aber. Anschließend hebelte ein Täter das Küchenfenster auf, ein weiterer Täter klingelte an der Haustür. Über das Videosystem konnte der Hausbesitzer den Tatverdächtigen sehen und bat einen Nachbarn vor Ort nachzusehen. Der wiederum vertrieb die Täter und informierte die Polizei. Vor der Flucht beschädigte einer der Täter die Haustür mit einem Faustschlag. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Einer der Tatverdächtigen konnte grob beschrieben werden: männlich, 40 - 50 Jahre alt, ca. 1,70m groß, normale Statur, Bart, trug einen schwarz-blauen Jogginganzug von ADIDAS, eine Mütze mit Emblem, schwarze Handschuhe

Marl

An der Sauerlandstraße brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein. Sie nahmen zwei Autoschlüssel an sich und durchsuchten vor der Haustür ein Auto nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter, neben den Autoschlüsseln, keine Beute. Zu dem Einbruch kam es in der Nacht zu Mittwoch. Die Täter hatten die Hauseingangstür aufgebrochen und die Schlüssel aus einem Schlüsselkasten mitgenommen.

Mit Uhren als Beute flüchteten Unbekannte aus einem freistehenden Einfamilienhaus an der Langenbochumer Straße. Zu dem Einbruch kam es am Mittwoch zwischen 12:45 Uhr und 14:00 Uhr. Über die Terrassentür im Garten schafften es die Täter in die Wohnräume. Nach der Tat flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Am Mittwoch brachen Unbekannte über ein Wohnzimmerfenster in Wohnräume Im Heiken ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde alle Räume nach Beute durchsucht, anschließend flüchteten die Täter mit Schmuck und einer Münzsammlung in unbekannte Richtung.

Unbekannte brachen zwischen Dienstag 19 Uhr und Donnerstag 12 Uhr in ein Einfamilienhaus am Rosmarinweg ein. Um in das Wohngebäude zu kommen, hebelten sie eine Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Beute und nahmen Bargeld und eine Uhr mit. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt.

Recklinghausen

An der Castroper Straße brachen unbekannte Täter in ein Reihenendhaus ein. Zwischen Dienstag 16 Uhr und 18:30 Uhr hebelten die Einbrecher die Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume nach Beute. Unter anderem nahmen sie verpackte Geschenke mit und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Waltrop

Unbekannte Täter scheiterten an einem Tresor. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag brachen Unbekannte über ein Badezimmerfenster in ein Reihenendhaus an der Goethestraße ein. Sie trugen einen Tresor aus dem Schlafzimmer in den Garten. Hier versuchten sie den Tresor mit Werkzeug aus dem Haus und einem Geräteschuppen im Garten zu öffnen. Da dies nicht gelangt, flüchteten sie ohne den Tresor und dessen Inhalt in unbekannte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter ein Mobiltelefon mit.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Tipp der Polizei: Einbrecher machen auch an Feiertagen leider keine Pause, das gilt natürlich auch für die kommenden Silvesterfeierlichkeiten. Schon einfache Maßnahmen können dafür sorgen, dass Ihr Zuhause bewohnt aussieht. LED-Lampen verbrauchen nicht viel Strom, machen ihr Zuhause mitunter aber unattraktiv für Einbrecher. Dunkle und verlassen wirkende Wohngebäude sind fast immer eine "Einladung" für Straftäter.

Weitere Tipps zum Thema Einbruchschutz finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Tipps gegen Einbruch zum Hören? Hier geht es zum Podcast "Blaulichtstimme" der Polizei Recklinghausen: https://blaulichtstimme.podigee.io/ und auf allen gängigen Streaming-Portalen.

