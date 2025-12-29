Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizei hofft nach Einbrüchen und Automatensprengung auf Hinweise

Recklinghausen (ots)

Herten:

Zwischen dem 25.12.2025 gegen 20:00 Uhr und dem 26.12.2025 gegen 14:30 Uhr drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Wohnzimmerfensters in eine Wohnung auf der Husemannstraße ein. Es wurden diverse Räume durchsucht und Schmuck sowie Bargeld entwendet.

Marl:

Auf dem Erper Feld drangen unbekannte Täter am 26.12.2025 zwischen 13:00 Uhr bis 20:20 Uhr durch Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus. Insbesondere das Schlafzimmer wurde durchsucht. Erbeutet wurde Bargeld und Schmuck.

Am 28.12.2025 zwischen 04:40 Uhr und 04:45 Uhr schlugen unbekannte Täter das Fenster zu einem Flachdachanbau auf der Hülsstraße ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Auf der Kreuzung Hervester Straße/Schillerstraße sprengten unbekannte Täter am 29.12.2025 gegen 04:30 Uhr einen Zigarettenautomaten. Erbeutet wurden nach aktuellen Erkenntnissen Zigarettenschachteln.

Am 27.12.2025 zwischen 19:00 Uhr und 22:15 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Firma auf der Ottostraße ein. Die Täter erbeuteten einen Tresor mit Bargeld sowie technische Geräte.

Haltern am See:

Zwischen dem 27.12.2025 gegen 16:00 Uhr und dem 28.12.2025 gegen 09:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Straße Am Thiershof ein. Die Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten das Einfamilienhaus. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Castrop-Rauxel:

Unbekannte Täter drangen gewaltsam in den Lagerraum eines Lebensmittelmarktes ein und entwendeten mehrere Kästen Bier. Der Einbruch muss zwischen dem 24.12.2025 gegen 14:00 Uhr und dem 27.12.2025 gegen 05:50 Uhr passiert sein.

Recklinghausen:

Am Waldschlößchen öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen abgestellten Container auf dem Parkplatz einer Supermarktfiliale. Die Täter erbeuteten mehrere Paletten mit Feuerwerkskörpern. Der Diebstahl muss zwischen dem 24.12.2025 und dem 26.12.2025 gegen 16:30 Uhr passiert sein.

Oer-Erkenschwick:

Am 28.12.2025 zwischen 01:55 Uhr und 02:16 Uhr entwendeten unbekannte Täter auf bislang nicht geklärte Weise mehrere Feuerwerkskörper aus einem verschlossenen Container, der auf der Norbertstraße auf einem dortigen Firmengelände stand. Eine Videokamera filmte die Täter.

Personenbeschreibung:

Täter 1: Ca. 20-22 Jahre alt, ca. 1,72m - 1,75m, schlank, dunkle Haare, trug eine helle Jogginghose und einen halblangen Steppmantel Täter 2: Ca. 20-22 Jahre alt, ca. 1,72m - 1,75m, schlank, trug einen hellen Kapuzenpullover, eine helle Hose und dunkle Schuhe

Hinweise zu den Vorfällen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

