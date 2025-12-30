Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: "falsche Bankmitarbeiter" unterwegs

Recklinghausen (ots)

An der Kraneburgstraße war am Montagnachmittag ein mutmaßlicher Betrüger unterwegs.

Gegen 16:20 Uhr rief ein unbekannter Mann bei einer Seniorin aus Bottrop an. Am Telefon gab er sich als Mitarbeiter einer Bank aus und gaukelte der Seniorin vor, dass es fälschlicherweise zu einer Abbuchung von ihrem Konto kommen wird. Zur Überprüfung würde ein anderer Mitarbeiter ihre Karte abholen. Zeitglich klingelte es an der Tür und die Seniorin übergab ihre Karte und auch ihre PIN. Der mutmaßliche Betrüger versicherte ihr, dass sie am Folgetag eine neue Karte bekommen würde. Anschließend ging er davon. Kurz nach dem Betrug verständigte die Seniorin einen Angehörigen. Zusammen sperrte man die Karte und informierte die Polizei. Ob es zwischenzeitlich zu einer Abbuchung kam, ist aktuell noch unklar.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

-20-30 Jahre alt - ca. 1,65 Meter - akzentfreies deutsch - dunkle Haare - schwarzer Vollbart - dunkel gekleidet

An der Lukas-Cranach-Straße kam es gestern zu einer ähnlichen Betrugsmasche. Hier rief ein angeblicher Mitarbeiter einer Bank bei einem Senior an und fragte nach offenen Rechnungen. Als der Senior erklärte, dass er nichts von offenen Rechnungen wisse, legte der Unbekannte zunächst auf. Gegen Mittag klingelte dann ein "falscher Bankmitarbeiter" bei dem Senior und erklärte erneut, dass offene Rechnungen vorliegen würden und er deshalb Karte und PIN bräuchte. Der Senior folgte den Anweisungen und der mutmaßliche Betrüger verabschiedete sich. Als es kurz darauf zu Abbuchungen kam, fiel der Betrug auf. Eine detaillierte Beschreibung des Abholers liegt nicht vor, er soll aber keinen Bart getragen haben.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, die Kripo unter der 0800 2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell