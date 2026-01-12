PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Brandstiftung in der Hindenburgstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand in der Nacht zum Montag (12.01.2026) durch eine Brandstiftung in der Hindenburgstraße Höhe Jägerhofallee in Ludwigsburg. Anwohner vernahmen gegen 02.00 Uhr zunächst ein Knallgeräusch und stellten dann fest, dass es auf dem Gehweg sowie auf dem angrenzenden Grünstreifen brannte. Sie alarmierten hierauf Feuerwehr und Polizei. Nachdem die Feuerwehr die Flammen gelöscht hatte, stellten die Einsatzkräfte der Polizei fest, dass die Fassade und eine Eingangstür eines Geschäftshauses beschädigt worden war. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

