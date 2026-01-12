PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Frau springt vor fahrendes Fahzeug - geschädigter Autofahrer gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend (10.01.2026) kam es gegen 21:40 Uhr zu einem Polizeieinsatz am Reinhold-Schick-Platz in Herrenberg. Eine 37 Jahre alte Frau hielt sich dort zunächst trotz eines gegen sie ausgesprochenen Hausverbots in einer Bar auf, weshalb die Polizei verständigt wurde. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung hatte die Frau die Bar bereits verlassen und sprang unmittelbar vor ein vorbeifahrendes Fahrzeug. Dem Fahrer gelang es im letzten Moment, durch starkes Abbremsen und Ausweichen einen Unfall zu vermeiden. Die 37-Jährige wurde aufgrund ihres Verhaltens in Gewahrsam genommen, wobei sie die Einsatzkräfte beleidigte und zu bespucken versuchte. Sie wurde in der Folge in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Beleidigung eingeleitet. Das Polizeirevier Herrenberg sucht in diesem Zusammenhang den unbekannten Autofahrer, der durch das Verhalten der 37-Jährigen gefährdet wurde. Der Mann ist ein wichtiger Zeuge in dem Verfahren und wird gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

