Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht in der Benzstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag (12.01.2026) zwischen 08.20 Uhr und 11.00 Uhr einen am Fahrbahnrand der Benzstraße in Marbach am Neckar geparkten Mitsubishi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Er könnte mit einem Lkw mit rotem Auflieger unterwegs gewesen sein.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell