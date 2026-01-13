PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Ladendieb wehrt sich und flüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit einem renitenten Ladendieb bekamen es am Montag (12.01.2026) Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters in der Siemensstraße in Weil der Stadt zu tun. Gegen 14:35 Uhr betrat der Mann den Discounter. Im weiteren Verlauf beobachtete ein Mitarbeiter, wie der Tatverdächtige mehrere Artikel in seinen mitgeführten Rucksack packte. Nachdem der Mann den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen, wurde er von einem weiteren Mitarbeiter angesprochen und aufgefordert seinen Rucksack zu öffnen. Dies verweigerte der Tatverdächtige, weshalb ein Mitarbeiter den Tatverdächtigen festhalten wollte. Hierbei fing der Mann an um sich zu schlagen, zudem biss er den Mitarbeiter in die Schulter und verletzte diesen hierdurch leicht. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß. Beim Herauslaufen aus der Discounterfiliale trat er mehrmals gegen eine automatische Schiebetüre, welche hierdurch beschädigt wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Täter wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alter Mann mit kräftiger Statur beschrieben, der einen Vollbart trug. Er war mit einer grünen Jacke und einer schwarzen Wollmütze bekleidet. Die alarmierte Polizei führte Fahndungsmaßnahmen durch, die ohne Ergebnis verliefen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

