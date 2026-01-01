Feuerwehr Bochum

FW-BO: Erste Bilanz der Feuerwehr Bochum zum Jahreswechsel 2025/2026

Bochum (ots)

Die Feuerwehr Bochum erlebte einen silvestertypischen unruhigen Jahreswechsel 2025 / 2026.

Bereits vor dem Jahreswechsel verzeichnete die Leitstelle zwischen 07:30 Uhr am Morgen und Mitternacht 98 Einsätze in der Silvesterschicht, aufgeteilt in 82 Rettungsdiensteinsätze, 8 Technische Hilfeleistungen und 8 Brandeinsätze. Hier waren bereits silvestertypische Einsätze zu verzeichnen. Neben drei Kleinbränden, gab es die erste Handverletzung durch einen Feuerwerkskörper.

Leider kam es am frühen Abend an der Innenstadtwache zu einem unerfreulichen Vorfall. Einsatzkräfte an der Wache wurden aus einem Fenster heraus mit einer Silvesterrakete beschossen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei klärte die Situation mit dem Verursacher und fertigte eine Anzeige.

Der erste Brandeinsatz des neuen Jahres, ein Kleinbrand an der Pfarrer-Halbe-Straße, wurde der Leitstelle um 23:59 Uhr gemeldet. Bis 03:00 Uhr folgten neben 29 weiteren Kleinbränden, hierunter zahlreiche brennende Müllbehälter, ein PKW-Brand, ein Heckenbrand, auch drei Balkonbrände. In Wattenscheid und der Innenstadt verliefen die Brände glimpflich und es mussten nur noch Feuerwerksreste auf den Balkonen abgelöscht werden. In der Markstraße in Querenburg zerstörte der Brand ein Balkonfenster und der eindringende Brandrauch machte die Wohnung unbewohnbar. Eine Brandausbreitung konnte aber verhindert werden.

Der erste Rettungsdiensteinsatz des neuen Jahres, eine Fraktur nach Sturz, wurde der Feuerwehr um 00:01 Uhr gemeldet. Bis 03:00 Uhr folgten 35 Einsätze, hierunter drei feuerwerkstypische Verletzungen an Hand bzw. Gesicht und sechs Einsätze die auf übermäßigen Alkoholkonsum zurückzuführen sind.

Nach der ersten Auswertung liegen die Einsatzzahlen bis 03:00 Uhr mit 118 Rettungsdiensteinsätzen und 46 Feuerwehreinsätzen auf dem Niveau des Vorjahres.

Insgesamt waren in der Silvesternacht rund 160 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz, darunter 58 ehrenamtliche Feuerwehrfrauen und -männer der Freiwilligen Feuerwehr Bochum.

Eine Abschlussmeldung folgt am Vormittag des 01.01.2026.

