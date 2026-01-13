Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: Schussabgabe auf Geschäftsgebäude in der Hindenburgstraße

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 01.30 Uhr (13.01.2026) sollen in der Hindenburgstraße in Ludwigsburg Schüsse gefallen sein, worauf mehrere Anwohner die Polizei alarmierten. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass bislang unbekannte Täter mit einer Schusswaffe auf ein Geschäftshaus gezielt und mehrere Einschüsse im Firmensitz eines Sicherheitsunternehmens hinterlassen hatten. Im Gebäude selbst befand sich zur Tatzeit niemand. Ein PKW, möglicherweise ein VW, soll anschließend mit hoher Geschwindigkeit über die angrenzende Jägerhofallee in unbekannte Richtung davon gefahren sein. Die Polizei führte sofort großangelegte Fahndungsmaßnahmen durch, die jedoch nicht zur Feststellung von Tatverdächtigen geführt haben. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest.

Derzeit wird ein möglicher Tatzusammenhang zu einer Brandstiftung geprüft, die in der Nacht zum Montag am selben Gebäude von noch unbekannten Tätern verübt wurde (siehe Pressemitteilung vom 12.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6194819).

Weitere mögliche Zusammenhänge zu einer Schussabgabe vom 26.04.2025 in der Ludwigsburger Oststadt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6021526) sowie einem Fahrzeugbrand vom 04.05.2025 in Bietigheim-Bissingen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6025402) werden ebenfalls untersucht.

Die Ermittlungsgruppe Frost hat beide aktuellen Fälle übernommen und bittet Zeugen, die in den Tatnächten verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Weitere in der Vergangenheit veröffentlichte Pressemitteilung bzw. Ermittlungsergebnisse zu den genannten Verfahren finde Sie unter: 13.10.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6136370 04.11.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6151535 12.11.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6157134 14.11.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6158243

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell