Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: Schussabgabe auf Geschäftsgebäude in der Hindenburgstraße

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 01.30 Uhr (13.01.2026) sollen in der Hindenburgstraße in Ludwigsburg Schüsse gefallen sein, worauf mehrere Anwohner die Polizei alarmierten. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass bislang unbekannte Täter mit einer Schusswaffe auf ein Geschäftshaus gezielt und mehrere Einschüsse im Firmensitz eines Sicherheitsunternehmens hinterlassen hatten. Im Gebäude selbst befand sich zur Tatzeit niemand. Ein PKW, möglicherweise ein VW, soll anschließend mit hoher Geschwindigkeit über die angrenzende Jägerhofallee in unbekannte Richtung davon gefahren sein. Die Polizei führte sofort großangelegte Fahndungsmaßnahmen durch, die jedoch nicht zur Feststellung von Tatverdächtigen geführt haben. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest.

Derzeit wird ein möglicher Tatzusammenhang zu einer Brandstiftung geprüft, die in der Nacht zum Montag am selben Gebäude von noch unbekannten Tätern verübt wurde (siehe Pressemitteilung vom 12.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6194819).

Weitere mögliche Zusammenhänge zu einer Schussabgabe vom 26.04.2025 in der Ludwigsburger Oststadt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6021526) sowie einem Fahrzeugbrand vom 04.05.2025 in Bietigheim-Bissingen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6025402) werden ebenfalls untersucht.

Die Ermittlungsgruppe Frost hat beide aktuellen Fälle übernommen und bittet Zeugen, die in den Tatnächten verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Weitere in der Vergangenheit veröffentlichte Pressemitteilung bzw. Ermittlungsergebnisse zu den genannten Verfahren finde Sie unter: 13.10.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6136370 04.11.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6151535 12.11.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6157134 14.11.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6158243

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

  • 13.01.2026 – 14:49

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach handgreiflicher Auseinandersetzung gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen, nachdem am Montag (12.01.2026) gegen 12.10 Uhr zwei Männer in der Reichenberger Straße in Bietigheim-Bissingen in Streit geraten waren. Einem Anwohner war aufgefallen, dass ein Skoda in einer Parkverbotszone gegenüber einer Hofeinfahrt abgestellt worden war. Daraufhin ging der ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 11:42

    POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht in der Benzstraße

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag (12.01.2026) zwischen 08.20 Uhr und 11.00 Uhr einen am Fahrbahnrand der Benzstraße in Marbach am Neckar geparkten Mitsubishi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Er könnte mit einem Lkw mit rotem Auflieger unterwegs gewesen sein. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 11:12

    POL-LB: Weil der Stadt: Ladendieb wehrt sich und flüchtet - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Mit einem renitenten Ladendieb bekamen es am Montag (12.01.2026) Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters in der Siemensstraße in Weil der Stadt zu tun. Gegen 14:35 Uhr betrat der Mann den Discounter. Im weiteren Verlauf beobachtete ein Mitarbeiter, wie der Tatverdächtige mehrere Artikel in seinen mitgeführten Rucksack packte. Nachdem der Mann ...

    mehr
