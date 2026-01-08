Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Paderborn (ots)

(md) Am Hopfenweg in Paderborn brachen Unbekannte am Mittwoch, 07. Januar um 01.40 Uhr in ein Einfamilienhaus ein, durchwühlten die Räume und flohen in unbekannte Richtung.

Der Einbruch fiel einer Zeugin am Mittwochmorgen auf, die während der Abwesenheit der Bewohner nach dem Rechten sah. Die Videoüberwachung, zeigt zwei vermummte Personen, die sich gegen 01.40 Uhr, vermutlich über en Kellerbereich, Zutritt verschafft hatten. Sie durchwühlten die Räume und flohen in unbekannte Richtung, zum Gesamtschaden liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos. Informationen und Kontakte auf der Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

