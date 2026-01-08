Polizei Paderborn

POL-PB: Eine lebensgefährlich- und eine leichtverletzte Person bei Pkw-Unfall

Hövelhof (ots)

(md) Am Donnerstagmorgen kam es auf der Bielefelder Straße, der L756 in Hövelhof, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes, bei dem sich ein Mitfahrer lebensgefährlich verletzte. Die Fahrerin des anderen Fahrzeugs, einem VW zog sich leichte Verletzungen zu.

Gegen 05.40 Uhr war ein Mercedes, der mit drei Personen besetzt war, auf der L756 aus Richtung der Autobahn A33 Auffahrt Stukenbrock-Senne in Richtung Hövelhof unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Wagen ins Schleudern und prallte mit dem entgegenkommenden VW zusammen. Der 29-jährige Mitfahrer, der im Mercedes hinten rechts saß, kam schwerverletzt in eine Bielefelder Spezialklinik. Der Fahrer und der Beifahrer, beide 19 Jahre alt, verletzten sich nicht.

Die 61 Jahre alte Fahrerin des VW verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam mit dem Rettungswagen in eine Detmolder Klinik.

Die Polizei ließ beide Fahrzeuge abschleppen und stellte diese sicher. Die Bielefelder Straße ist derzeit für die Unfallaufnahme aus und in Richtung Hövelhof komplett gesperrt, auch im Autobahnbereich der Anschlussstelle A33 kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Paderborn Polizei ist für Unfallaufnahme vor Ort.

