Polizei Paderborn

POL-PB: Vier Leichtverletzte bei Busunfall am frühen Morgen

Hövelhof (ots)

(md) Gegen 06.45 Uhr kam es am Donnerstagmorgen, 08. Januar zu einem Alleinunfall eines Linienbusses in Hövelhof, bei dem sich vier Personen leicht verletzten.

Der Bus war auf der Staumühler Straße Richtung Postweg unterwegs, als er aufgrund von Straßenglätte in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Busfahrer und drei Fahrgäste verletzten sich dabei leicht und wurden im Krankenhaus behandelt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Der Bus musste abgeschleppt werden, die Strecke war ab 08.10 Uhr wieder frei.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

