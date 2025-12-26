PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Polizei sucht Zeugen nach einer Körperverletzung

Am Freitagmorgen, gegen 05.59 Uhr kam es in der Diskothek Alfons X in Sigmaringen zu einem Vorfall, bei dem ein 34-jähriger Mann verletzt wurde. Der Geschädigte gab an, dass er sich mit einem Security in der Gaststätte gestritten hatte, bevor er von zwei Sicherheitskräften aus der Diskothek begleitet und auf die Straße geschubst wurde. Dabei stieß er mit dem Kopf gegen einen Metallpfosten und erlitt eine Kopfplatzwunde. Ein Rettungswagen wurde durch den Verletzten verweigert. Der Freund des Mannes, der ebenfalls erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, gab auch an, von dem unbekannten Security geschlagen worden zu sein. Da sich der Sachverhalt noch völlig unklar darstellt, bittet die Polizei nun evtl. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Informationen haben, sich beim Polizeirevier in Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571 104-0 zu melden.

Sigmaringen- Jungnau

Technischer Defekt führt zu Gülleeinfluss in die Donau

Ein technischer Defekt in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Sigmaringen-Jungnau hat am Donnerstag zu einem ungewollten Zufluss von Gülle in die Donau geführt. Gegen 16.10 Uhr meldete ein Landwirt der Integrierten Leitstelle, dass eine Pumpe, die für den Transport der Gülle verantwortlich ist, versagte. Dies führte dazu, dass geschätzte 10-15 Kubikmeter Gülle über einen kleinen Bach in die Donau gelangten. Die Feuerwehr leitete die erforderlichen Sofortmaßnahmen ein, um einen weiteren Zufluss von Gülle in die Donau zu verhindern. Zudem wurden zwei Wasserproben durch die Abwassermeisterei Sigmaringen entnommen, um die Auswirkungen des Gülle-Lecks auf die Wasserqualität zu untersuchen. Der Fachbereich Umwelt des Landratsamt Sigmaringen, wurde ebenfalls verständigt. Ob das Gülle-Leck zu einem Umweltschaden geführt hat, muss im Nachgang bewertet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Michael Landthaler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

