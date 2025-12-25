Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen ausd dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Einbrecher klauen gefälschte Markenuhren

Wegen schwerem Wohnungseinbruchsdiebstahl ermittelt die Polizei nun, nachdem in den Tagen vor Weihnachten in einer Wohnung in der Klosterstraße in Ravensburg eingebrochen wurde und Diebesgut in Höhe von circa 500 Euro entwendet wurde. Dabei gehen die Ermittler bislang davon aus, dass sich der oder die Täter Zugang zu der Wohnung im Erdgeschoss verschafft haben, indem ein Fenster auf der Rückseite der Wohnung eingeschlagen wurde. Nachdem in der Wohnung alles durchwühlt wurde, entwendeten der oder die Täter unter anderem mehrere gefälschte Markenuhren, ein beschädigtes iPhone sowie circa 200 Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei kam vor Ort, um die Spurensicherung durchzuführen. Bislang hat die Polizei keine Erkenntnisse zur Täterschaft und bittet somit auch um Hinweis über verdächtige Wahrnehmungen oder gar zu den Tätern an das Polizeirevier Ravensburg unter der Nummer 0751 803-3333. In diesem Zusammenhang der Hinweis, dass die Polizei grundsätzlich rät, eine Urlaubsabwesenheit nicht zu großzügig in den sozialen Medien bekannt zu machen oder die Posts zumindest auf einen kleinen Empfängerkreis zu begrenzen, um potentiellen Einbrechern keine Tipps zu geben.

Bad Wurzach - Hauerz

Unwetter führt zu kaltem Weihnachtsbraten

Neben mehreren Bäumen sind an Heilig Abend gegen 16:10 Uhr durch ein Unwetter im Bereich Bad Wurzach zwei Strommasten umgeknickt, was im Bereich Hauerz zu einem kurzzeitigen Stromausfall geführt hat. Den Erstmeldungen zu Folge habe es bei einem der umgeknickten Masten auf einem Feld zwischen Seibranz und Hauerz eine Rauchentwicklung gegeben. Eine akute Gefahr bestand jedoch nicht. Nachdem zunächst die Feuerwehr die L 301 zwischen dem Knoten mit der L 314 bis nach Hauerz sperrte, wurde diese Verkehrssperrung später durch die Straßenmeisterei übernommen. Der Verkehr konnte erst am Folgetag wieder freigegeben werden. Ein Notfalltechniker wurde verständigt, welcher mit mehreren Elektrikern vor Ort kam, um sich um die notwendigen Sofortmaßnahmen zu kümmern. In Hauerz ist der Strom ausgefallen, was sich jedoch vermutlich bei den meisten nur kurzzeitig bemerkbar machte. Jedoch erreichte die Polizei auch ein Bericht über einen kalten Backofen. Die Feuerwehr war mit insgesamt 30 Wehrmännern im Einsatz.

