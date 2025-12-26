Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Weingarten

Raser in Weingarten mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt

Am frühen Freitagmorgen gegen 01:35 Uhr wurde in Weingarten ein 20-jähriger BMW-Fahrer von der Polizei erwischt, als er die Waldseer Straße in Richtung Baienfurt mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Die Beamten des Polizeireviers Weingarten hatten den Fahrer mittels Lasergerät gemessen und eine Geschwindigkeit von 115 km/h festgestellt, obwohl in diesem Bereich eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gilt. Der Fahrer, der sich bereits am Abend durch auffälliges Poser-Verhalten hervorgetan hatte, wurde im Anschluss in der Lägelerstraße angehalten und mit dem Verstoß konfrontiert. Aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung muss der 20-Jährige nun mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen. Ein mehrmonatiges Fahrverbot sowie eine hohe Geldstrafe drohen dem jungen Fahrer.

Fleischwangen

Zwei Mercedes-Benz-Fahrzeuge kollidieren bei Fleischwangen auf glatter Straße

Am Mittwoch gegen 17:55 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K8028 zwischen Fleischwangen und Fronhofen. Ein 18-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz-Fahrzeugs befuhr die Straße in Richtung Fronhofen, als er aufgrund der glatten Straßenverhältnisse nach links auf die Gegenfahrspur kam. Als plötzlich Gegenverkehr auftauchte, bremste der junge Fahrer ab, geriet jedoch ins Rutschen und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Mercedes-Benz-Fahrzeug. Der Unfallverursacher wurde daraufhin abgewiesen und rutschte nach rechts von der Fahrbahn den Abhang hinunter, wobei das linke Hinterrad abriss und die gesamte linke Fahrzeugseite sowie der Hinterreifen beschädigt wurden. Der Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt. Der andere Mercedes-Benz eines 37-Jährigen, welcher ebenfalls nicht schnell unterwegs war, wurde leicht nach rechts in die angrenzende Wiese abgewiesen. Hierbei brach das linke Vorderrad bzw. die Achse, und es entstand Sachschaden an der linken vorderen Fahrzeugseite und der Achse in Höhe von etwa 13.000 Euro. Obwohl sich bei beiden Fahrzeugen die Airbags öffneten, und trotz des erheblichen Sachschadens wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren mit Winterreifen ausgestattet, was jedoch den Unfall nicht verhindern konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell