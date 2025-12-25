Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Illegal Altreifen entsorgt

Deutlich über ein Dutzend Altreifen wurden kurz vor Weihnachten in Apflau illegal entsorgt. Der Bereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ravensburg ermittelt nun wegen dieser unerlaubten Abfallentsorgung, bei welcher es sich wohl nicht um die Erste handelte. Zunächst wurde am Mittag des 23.12.2025 durch einen Bürger mitgeteilt, dass im Bereich der Kläranlage im Weidachweg insgesamt 15 Altreifen illegal abgelagert wurden. Später wurden weitere illegal entsorgte Altreifen an einer anderen Stelle im Weidachweg bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass die Reifen dort zielgerichtet abgeladen wurden. Es handelt sich nach den bisherigen Erkenntnissen um die ehemalige Bereifung von Nutzfahrzeugen und somit also nicht um normale Autoreifen. Die illegale Müllablagerung könnte mit einer Entsorgung von Altreifen zu tun haben, welche bereits Anfang Dezember in diesem Bereich gemeldet wurde. Aufgrund der Menge gehen die Ermittler davon aus, dass der Unrat mit einem größeren Fahrzeug dorthin gebracht wurde. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Nummer 07541 701-3104.

