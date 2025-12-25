PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Auto kollidiert aufgrund Glätte mit Felsen

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde der Lenker eines Seat, nachdem er am 24.12.2025 um 11:55 Uhr auf der B 313 bei Gammertingen zunächst frontal mit einem Felsen kollidierte und im Anschluss quer über die Fahrbahn geschleudert wurde. Wie die Beamten des Polizeireviers bislang ermitteln konnten, befuhr der 18-jährige Unfallverursacher die B 313 von Trochtelfingen kommend in Fahrtrichtung Bronnen, als er kurz nach Mariaberg aufgrund von Glätte nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge geriet er ins Bankett und kollidierte frontal mit einem Felsen. Anschließend wurde er nach links über die gesamte Fahrbahn geschleudert und kollidierte auf der anderen Seite mit einem Verkehrszeichen. An dem Fahrzeug entstand mit circa 8.000 Euro wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt und konnte nach einer medizinischen Behandlung vor Ort seinen Heimweg antreten. Da aufgrund des Unfalls unterschiedliche Betriebsstoffe des Unfallfahrzeugs ausgelaufen sind, rückte die Feuerwehr mit 14 Wehrmännern aus, um die Fahrbahn abzustreuen. Fremdschaden entstand lediglich an dem Verkehrsschild und wird auf eine Höhe von circa 150 Euro beziffert.

