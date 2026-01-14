Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfallflucht - auffälliges Fahrzeug gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (13.10.2026) gegen 08.00 Uhr in Herrenberg in der Straße "Schießtäle" ereignete, sucht das Polizeirevier Herrenberg nun Zeugen. Gemäß den derzeitigen Erkenntnissen hatte sich ein 71 Jahre alter VW-Lenker in der Straße "Schießtäle" auf dem Linksabbiegestreifen eingeordnet, um nach links in die Nagolder Straße abzubiegen. Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhr der Mann los. Rechts neben ihm auf befand sich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der seinerseits nach rechts in die Nagolder Straße abbog. Bei diesem Abbiegevorgang streifte der Unbekannte die gesamte rechte Seite des VW und setzte seine Fahrt anschließend unbeirrt fort. Am VW entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Das Fahrzeug des Unbekannten dürfte auffällig grün oder türkisfarben sein. Die Polizei nimmt unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de Hinweise entgegen.

