Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Tankstelleneinbruch - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (13.01.2026) gegen 23:45 Uhr kam es in der Schillerstraße in Marbach am Neckar zu einem Einbruch in eine Tankstelle. Derzeitigen Ermittlungen zufolge betraten zwei bislang noch unbekannte Täter das Tankstellengelände. Währenden einer der Täter mutmaßlich die Schiebetüre zum Verkaufsraum der Tankstelle aufhebelte, betrat der zweite Täter anschließend das Objekt. Im Kassenbereich entwendete der Täter einen Tippscheindrucker. Anschließend flüchteten beide Täter zu Fuß in Richtung einer angrenzenden Parkanlage. Bei den Tätern soll es sich um zwei Jugendliche im geschätzten Alter von 16 bis 18 Jahre gehandelt haben. Einer der beiden soll eine schwarzgraue Daunenjacke und eine Jeanshose getragen haben. Zudem soll er einen roten Rucksack mit sich geführt haben. Der zweite Täter soll einen hellen Trainingsanzug, einen Fischerhut und schwarze Sneaker getragen haben. Der Wert des Diebesgutes ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndung, in welcher auch ein Polizeihubschrauber mit eingesetzt wurde, erbrachte keine weiteren Erkenntnisse. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Marbach am Neckar zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell