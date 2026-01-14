Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Wohnhaus

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag (13.01.2026), mutmaßlich gegen 19.00 Uhr widerrechtlich Zutritt in ein Wohnhaus in der Altvaterstraße in Böblingen, indem sie ein Fenster aufhebelten.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge machten die Einbrecher zwar keine Beute, hinterließen aber einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Böblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Zeugenhinweise unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de.

