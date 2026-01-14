Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: zwei Frauen bei Unfall auf der B 295 leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen (14.01.2026) ereignete sich kurz nach 07.00 Uhr auf der Bundesstraße 295 zwischen Renningen und Weil der Stadt ein Unfall mit zwei leicht verletzten Frauen und einem Gesamtsachschaden von etwa 25.000 Euro. Die bisherigen polizeilichen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass eine 35 Jahre alte Dacia-Fahrerin, die in Richtung Weil der Stadt unterwegs war, aus noch unbekannter Ursache teilweise auf die Gegenspur geriet und infolgedessen mit dem Mercedes einer 61-Jährigen zusammenstieß, die in die Gegenrichtung unterwegs war. Durch den Aufprall wurde der Mercedes über die Gegenspur in eine angrenzende Grünfläche geschleudert. Beide Frauen mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und der sich anschließend Aufräum- und Reinigungsarbeiten musste die B 295 bis gegen 10.40 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

