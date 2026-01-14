Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Seniorin beim Aussteigen aus Bus gestürzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 89 Jahre alte Frau fuhr am Montag (12.01.2026) gegen 11.00 Uhr mit einem Bus der Linie 711 in Sindelfingen zum Busbahnhof. Als die Seniorin, die auf einen Rollator angewiesen ist, aus dem Bus ausstieg, soll der noch unbekannte Busfahrer bereits wieder losgefahren sein, obwohl die Frau das Fahrzeug noch nicht komplett verlassen hatte. Dadurch stürzte die 89-Jährige und erlitt leichte Verletzungen. Der Unbekannte setzte unterdessen seine Fahrt fort, ohne sich um die Frau zu kümmern.

Bereits während der vorausgegangenen Fahrt soll ein weiterer Fahrgast aufgrund der mutmaßlich ruckartigen Fahrweise im Bus fast gestürzt sein.

Zeugen sowie etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

