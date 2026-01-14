PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Seniorin beim Aussteigen aus Bus gestürzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 89 Jahre alte Frau fuhr am Montag (12.01.2026) gegen 11.00 Uhr mit einem Bus der Linie 711 in Sindelfingen zum Busbahnhof. Als die Seniorin, die auf einen Rollator angewiesen ist, aus dem Bus ausstieg, soll der noch unbekannte Busfahrer bereits wieder losgefahren sein, obwohl die Frau das Fahrzeug noch nicht komplett verlassen hatte. Dadurch stürzte die 89-Jährige und erlitt leichte Verletzungen. Der Unbekannte setzte unterdessen seine Fahrt fort, ohne sich um die Frau zu kümmern.

Bereits während der vorausgegangenen Fahrt soll ein weiterer Fahrgast aufgrund der mutmaßlich ruckartigen Fahrweise im Bus fast gestürzt sein.

Zeugen sowie etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 10:33

    POL-LB: Besigheim: Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr durch Nutzung eines Laserpointers

    Ludwigsburg (ots) - Nachdem am Dienstag (13.01.2026) gegen 20:45 Uhr zwischen Besigheim und Kirchheim am Neckar ein 16-Jähriger aus einem fahrenden Auto heraus eine 39-jährige Fahrzeuglenkerin mehrfach mit einem Laserpointer blendete, ermittelt das Polizeirevier Marbach am Neckar nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die 39-Jährige ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 10:29

    POL-LB: Marbach am Neckar: Tankstelleneinbruch - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (13.01.2026) gegen 23:45 Uhr kam es in der Schillerstraße in Marbach am Neckar zu einem Einbruch in eine Tankstelle. Derzeitigen Ermittlungen zufolge betraten zwei bislang noch unbekannte Täter das Tankstellengelände. Währenden einer der Täter mutmaßlich die Schiebetüre zum Verkaufsraum der Tankstelle aufhebelte, betrat der zweite ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 10:26

    POL-LB: Böblingen: Einbruch in Wohnhaus

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag (13.01.2026), mutmaßlich gegen 19.00 Uhr widerrechtlich Zutritt in ein Wohnhaus in der Altvaterstraße in Böblingen, indem sie ein Fenster aufhebelten. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge machten die Einbrecher zwar keine Beute, hinterließen aber einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Böblingen hat die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren