Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Ein Bericht über Driften, Verstecken und Märchen erzählen

Oberhausen (ots)

Am späten Sonntagabend (13.07.) gegen 23:55 Uhr meldeten Zeugen der Polizei Oberhausen einen weißen BMW, der auf einem Parkplatz am Brammenring (nahe der Golfanlage) gefährliche Driftmanöver vollführte. Die alarmierte Streifenwagenbesatzung traf kurz darauf vor Ort ein - vom Fahrzeug und dem Fahrer jedoch zunächst keine Spur.

Dank der präzisen Beschreibung des Wagens konnte eine weitere Streife den BMW wenig später auf dem Gelände einer nahegelegenen Tankstelle an der Essener Straße entdecken: verlassen und unverschlossen. Verdächtige Geräusche aus einem angrenzenden Gebüsch an Mülltonnen führten die Beamtinnen und Beamten schließlich zu zwei jungen Männern, die sich dort versteckt hielten. Beide erklärten, nicht gefahren zu sein.

Kurze Zeit später tauchte ein dritter Mann auf - nach ersten Erkenntnissen der mutmaßliche Fahrer (21 Jahre alt, wohnhaft in den Niederlanden) - begleitet von einem weiteren Begleiter. Den Einsatzkräften schlug sofort deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der junge Mann war alkoholisiert.

Die Erklärung des 21-Jährigen klang märchenhaft: Er habe angeblich erst nach dem Verlassen des Fahrzeugs "vier bis fünf Bier" auf der Flucht konsumiert. Die Erklärung woher der Alkohol so plötzlich gekommen sein soll - und wie er ihn so schnell getrunken haben will - blieb er den Beamtinnen und Beamten schuldig. Bevor ihm später eine Blutprobe auf der Wache entnommen wurde, reagierte ein Drogenschnelltest ebenfalls positiv.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Kommissariat der Polizei Oberhausen.

