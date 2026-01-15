Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch bei Autohändler

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (13.01.2026), 19.40 Uhr und Mittwoch (14.01.2026), 01:45 Uhr begaben sich noch unbekannte Täter widerrechtlich auf das Gelände eines Autohändlers in der Lingwiesenstraße in Korntal-Münchingen. Dort demontierten die Unbekannten die beiden Vorderräder eines Lkws und entwendeten diese. Der Wert der Kompletträder dürfte bei insgesamt knapp 4.700 Euro liegen.

Das Polizeirevier Ditzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell