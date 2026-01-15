PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch bei Autohändler

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (13.01.2026), 19.40 Uhr und Mittwoch (14.01.2026), 01:45 Uhr begaben sich noch unbekannte Täter widerrechtlich auf das Gelände eines Autohändlers in der Lingwiesenstraße in Korntal-Münchingen. Dort demontierten die Unbekannten die beiden Vorderräder eines Lkws und entwendeten diese. Der Wert der Kompletträder dürfte bei insgesamt knapp 4.700 Euro liegen.

Das Polizeirevier Ditzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de sachdienliche Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 11:53

    POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht in der Kirchenweinbergstraße

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Vorbeifahren touchierte am Mittwoch (14.01.2026) zwischen 08.00 Uhr und 09.20 Uhr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen am Fahrbahnrand der Kirchenweinbergstraße in Marbach am Neckar geparkten Skoda. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 10:20

    POL-LB: Steinenbronn: versuchter Einbruch in Tankstelle

    Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (15.01.2026) verübte ein noch unbekannter Täter einen versuchten Einbruch in eine Tankstelle in der Umgehungsstraße in Steinenbronn. Gegen 03.45 Uhr wollte ein Mitarbeiter der Tankstelle seine Schicht beginnen, als er ein Loch in einer Scheibe im Eingangsbereich bemerkte. Vermutlich dürfte ein noch Unbekannter zuvor mit einem Nothammer die Scheibe beschädigt haben, ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 14:33

    POL-LB: Renningen: zwei Frauen bei Unfall auf der B 295 leicht verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwochmorgen (14.01.2026) ereignete sich kurz nach 07.00 Uhr auf der Bundesstraße 295 zwischen Renningen und Weil der Stadt ein Unfall mit zwei leicht verletzten Frauen und einem Gesamtsachschaden von etwa 25.000 Euro. Die bisherigen polizeilichen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass eine 35 Jahre alte Dacia-Fahrerin, die in Richtung Weil der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren