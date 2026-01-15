Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: versuchter Einbruch in der Dagersheimer Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend (14.10.2026) versuchte ein bislang noch unbekannter Täter gegen 18.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Dagersheimer Straße einzubrechen. Um in das Innere vordringen zu können, hebelte er ein Fenster im Bereich der Terrasse auf. Vermutlich wurde er durch eine im Haus anwesende Frau gestört, die durch den verursachten Lärm aufmerksam wurde und ein Licht einschaltete. Hierauf dürfte der Täter die Flucht ergriffen haben, ohne das Haus betreten oder Diebesgut gemacht zu haben. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 08031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht nun Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist und bittet diese, sich zu melden.

