Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Schockanruf - Seniorin um mehrere Tausend Euro betrogen

Ludwigsburg (ots)

Einem Schockanruf fiel eine Seniorin aus Waldenbuch am Donnerstag (15.01.2026) zum Opfer. Ein unbekannter Täter meldete sich telefonisch bei der Frau und gab vor, dass die Tochter der Frau einen tödlichen Unfall verschuldet habe. Anschließend übernahm ein vermeintlicher Kommissar das Telefonat, der eine Kaution erheben wollte. Die Seniorin sicherte zu, insbesondere Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro zuhause zu haben, um so die Kaution begleichen zu können. Zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr hielt der unbekannte Täter das Telefonat zwischen ihm und seinem Opfer aufrecht. Schließlich nahm ein weiterer "Kommissar" die Wertsachen wortlos an der Wohnanschrift der Frau entgegen. Darüber hinaus wurde der Frau eine "Schweigepflicht" auferlegt. Nachdem diese verstrichen war, setzte sich die Frau über Notruf mit der Polizei in Verbindung, um näheres zum weiteren Vorgehen zu erfahren. In diesem Telefonat mit der echten Polizei musste ihr mitgeteilt werden, dass sie betrogen worden war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

