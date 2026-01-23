PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen am Donnerstag (22.01.2026) zwischen 12.30 Uhr und 19.00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Bruhweg in Gerlingen ein. Die Unbekannten hebelten mutmaßlich eine Terrassentür auf und gelangten so in das Innere. Gestohlen haben die Einbrecher den bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Tel. 0800 1100225 sowie die E-Mail-Adresse hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 10:58

    POL-LB: Freiberg am Neckar: Feuerlöscher versprüht

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter trieben am Donnerstag (22.01.2026) zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr in Freiberg am Neckar ihr Unwesen. Die Täter entleerten in einer Tiefgarage einer Bankfiliale am Marktplatz einen Feuerlöscher. Dabei versprühten sie die Löschmasse auch auf zwei geparkten Fahrzeugen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 09:40

    POL-LB: Leonberg: Diebinnen in Seniorenwohnheim - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwochnachmittag (21.01.2026) gegen 15.40 Uhr verschafften sich noch unbekannte Täterinnen Zutritt zu einer Wohnung in einem Seniorenwohnheim in der Seestraße in Leonberg. Wie genau es den Frauen gelungen ist, die Bewohnerin zu überzeugen, dass sie sie ein lassen solle, steht derzeit noch nicht fest. Letztlich kam es der Frau jedoch ebenfalls verdächtig vor, so dass sie die Polizei ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 08:53

    POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Markgröningen: 25-Jähriger wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz u.a. in Haft

    Ludwigsburg (ots) - Ein 25 Jahre alter Mann, der im Verdacht steht, sich wegen des Handels mit Waffen und Betäubungsmitteln strafbar gemacht zu haben, befindet sich seit Anfang Januar in Untersuchungshaft. Gegen den Mann wurden bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart, Abteilung für Organisierte Kriminalität, in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren