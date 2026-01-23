POL-LB: Gerlingen: Einbruch in Erdgeschosswohnung
Ludwigsburg (ots)
Noch unbekannte Täter brachen am Donnerstag (22.01.2026) zwischen 12.30 Uhr und 19.00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Bruhweg in Gerlingen ein. Die Unbekannten hebelten mutmaßlich eine Terrassentür auf und gelangten so in das Innere. Gestohlen haben die Einbrecher den bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts.
Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Tel. 0800 1100225 sowie die E-Mail-Adresse hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zur Verfügung.
