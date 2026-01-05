Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Autodiebe scheitern in Wiepenkathen - BMW entwendet, Auto wieder aufgefunden, Tatverdächtige ermittelt

Stade (ots)

Am gestrigen Abend gegen kurz nach 19:00 h wurde der Polizei der Diebstahl eines BMW in Wiepenkathen in der Wilhelm-Busch-Straße gemeldet.

Zunächst unbekannte Täter hatten den vor dem Haus der Eigentümerin abgestellten Wagen entwendet.

Nach Zeugenaussagen hatte dabei mindestens eine Person das Auto weggefahren, während drei andere Beteiligte zu Fuß geflüchtet waren. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Beamte der Stader Wache bereits auf der Anfahrt in Wiepenkathen drei Personen antreffen auf die die Beschreibung passte.

Diese wurden einer Kontrolle und Feststellung ihrer Personalien unterzogen und sie wurden nach Beweismitteln durchsucht. Dabei wurde bei einem der drei ein verbotenes Messer aufgefunden, sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei jungen Männer im Alter von 16, 17 und 18 Jahren, die der Polizei teilweise bereits aus anderen Fällen bekannt waren, wieder aus der Kontrolle entlassen.

Nach dem Fahrer, der den BMW weggefahren hatte wird weiter gefahndet. Der entwendete PKW konnte durch eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen der Fahndung gegen 19:45 h in einem Feldweg in der Nähe der Straße "Loger Weide" mit laufendem Motor und offenen Türen aufgefunden werden.

Personen konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden sie waren offenbar zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet.

Nach der erforderlichen Spurensuche konnte das Auto schließlich noch am Abend an die Eigentümerin zurückgegeben werden.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die in der Zeit zwischen 19:00 h und 19:45 den braunen BMW gesehen haben und Angaben zu den Insassen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

