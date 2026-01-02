Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 12-jähriger Junge beim Abbrennen eines Böllers schwer verletzt, Neun Unfälle durch Schnee- und Eisglätte auf den Straßen im Landkreis

1. 12-jähriger Junge beim Abbrennen eines Böllers schwer verletzt

Am heutigen späten Nachmittag gegen 17:45 h ist es in Bargstedt zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 12-jähriger Junge durch einen explodierenden Böller schwer verletzt wurde. Der Junge hatte sich zusammen mit mehreren Freunden draußen aufgehalten und dabei einen nicht abgebrannten Böller aufgefunden. Um den Böller anzustecken, hatte er den übriggebliebenen Rest der Zündschnur dann mit einer Wunderkerze verlängert und diese angesteckt. Es gelang dem 12-Jährigen dann aber nicht mehr rechtzeitig den Böller wegzuwerfen, dieser explodierte in seiner Hand. Der Bargstedter wurde dabei schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Besatzung eines Rettungshubschraubers in ein Lübecker Krankenhaus geflogen werden.

Die Polizei ruft in diesem Zusammenhang nochmals alle Erziehungsberechtigen dazu auf, ihre Kinder auf die Gefahren durch ein derartiges Handeln aufzuklären. Nicht abgebrannte Böller oder Raketen sollten keinesfalls erneut angesteckt werden, damit solche Unfälle vermieden werden können.

2. Neun Unfälle durch Schnee- und Eisglätte auf den Straßen im Landkreis

Am heutigen Freitag kam es im Landkreis zwischen 05:45 h und 19:00 h zu mehreren Unfällen auf schnee- und eisglatter Fahrbahn.

Um 05:49 h kam ein 22-jähriger Skodafahrer aus Agathenburg auf dem Obstmarschenweg in Stade bei Glätte von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Straßenlaterne und landete im Graben. Um 06:48 h fuhr ein 18-jähriger VW-Fahrer aus Hammah auf der Götzdorfer Straße in Stade, kam in einer Rechtskurve auf durch nicht angepasste Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn auf die Gegenspur und stieß dort mit einem entgegenkommenden Peugeot eines 41-jährigen Fahrers aus Himmelpforten zusammen. Gegen 08:10 h kam ein Fiat-Transporter auf der Landesstraße 111 zwischen Dornbusch und Neuland von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen. Gegen kurz nach 14:00 h kam der 37-jährige Fahrer eines Volvo SUV aus Polen auf der A26 zwischen der Auffahrt Jork und Neu Wulmstorf auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern, touchierte die Schutzplanke und blieb beschädigt auf der Fahrbahn stehen. Gegen 14:40 h kam eine 35-jährige Opel-Fahrerin aus Drochtersen auf der Süderstraße in Stade von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Um 16:25 h war eine 64jährige Taxifahrerin aus Cadenberge in Balje auf der Straße Süderdeich-Ost unterwegs und dann wegen Glätte in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben gelandet. Ihre 55-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Um 17:00 h war ein 20-jähriger Fahrer eines Audi A1 aus Stade auf der Süderstraße in Stade in Stade unterwegs. Er kam aufgrund Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Gegen 17:30 h kam der Fahrer eines Sattelzuges zwischen Rutenbeck und Harsefeld nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden an. Gegen 18:55 h kam in Beckdorf im Goldbachtal ein 19-jähriger Fahrer eines VW aus Beckdorf auf schneeglatter Fahrbahn von der Straße ab und prallte ebenfalls gegen ein Verkehrszeichen.

Bis auf die beiden Leichtverletzten blieben alle anderen Autofahrerinnen und Autofahrer unverletzt.

Die Polizei ruft nochmals alle Autofahrerinnen und Autofahrer dazu auf, ihre Fahrweise den herrschenden Witterungsverhältnissen anzupassen und möglicherweise mehr Fahrzeit einzuplanen.

