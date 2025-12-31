Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Autofahrer beschädigt Straßenlaterne in Horneburg und flüchtet - Polizei sucht Verursacher und Zeugen, Zweiter Einbruch in Mittelnkirchen, Papiercontainer in Buxtehude angesteckt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stade (ots)

1. Autofahrer beschädigt Straßenlaterne in Horneburg und flüchtet - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

In den vergangenen Tagen vor dem 29.12.25 stieß in der Herbstprinz-Straße in Horneburg ein bisher unbekannter Autofahrer gegen eine Straßenlaterne im Seitenraum. Diese wurde dabei erheblich beschädigt und auch die Lichtkuppel fiel in den Grünstreifen.

Der Verursacher ist dann aber einfach weggefahren ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern oder die Beschädigung bei der Gemeinde zu melden. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeistation Horneburg unter 04163-828950 entgegen

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Zweiter Einbruch in Mittelnkirchen

In der Zeit von Sonntag, den 28.12, 13:00 h bis Dienstag den 30.12., 18:15 h sind unbekannte Täter in Mittelnkirchen im Neuen Muddweg auf das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben ein Fenster aufgebrochen. Nach dem Einsteigen in das Wohnhaus wurden diverse Schränke durchwühlt und dabei Schmuck erbeutet. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-898130

3. Unbekannte stecken Papiercontainer in Buxtehude an

Unbekannte Täter haben am gestrigen Dienstagabend zwischen 18 und 19 h in Buxtehude in der Estetalstraße auf dem Parkplatz des Heidebades und der Berliner Straße auf dem Schulgelände Süd zwei Altpapiercontainer in Brand gesteckt. Die Feuer konnten schnell durch die alarmierte Buxtehuder Feuerwehr gelöscht werden. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell