Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zusammenstoß zwischen Güterzug und PKW in Bützfleth - 62-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Stade (ots)

Am heutigen Dienstag, den 30.12.2025 gegen 14:57 Uhr wurde der Polizei und der Feuerwehr ein Zusammenstoß zwischen einem Güterzug und einem PKW auf dem Bahnübergang der Bützflether Industriestraße gemeldet.

Ein 62-jähriger Fahrer eines Kia aus Stade hatte dort nach eigenen Angaben versucht sein Auto zu wenden, war dann aber durch die tiefstehende Sonne geblendet worden und hatte so das Rotlicht der Lichtsignalanlage an dem Bahnübergang übersehen.

Hier kam es dann trotz sofort eingeleiteter Zwangsbremsung des herannahenden Güterzuges zum Zusammenstoß zwischen PKW und Zug. Der PKW wurde durch den Zug ca. 50 Meter weit mitgeschleift und kam im Anschluss im Bereich neben dem Gleisbett zu liegen.

Der Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen ins Elbeklinikum eingeliefert werden. Der Lokführer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Sein Auto wurde bei dem Unfall schwer beschädigt und auch die Diesellok trug Beschädigungen davon.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Durch die Bundespolizei und DB Netz AG wurde die Güterstrecke nach Bergung des verunfallten PKW wieder für den Bahnverkehr freigegeben. Die Feuerwehren der DOW und der Ortswehr Bützfleth rückten an der Unfallstelle an.

Die Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst, sicherten das Unfallfahrzeug ab, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und unterstützten bei der Bergung des Fahrzeuges aus dem Gleisbett.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

