PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Mittelnkirchen: Einbruch in Einfamilienhaus

Stade (ots)

Am gestrigen Montag kam es in Mittelnkirchen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Im Zeitraum zwischen 16:45 Uhr und 22:00 Uhr nutzte die bisher unbekannte Täterschaft die Abwesenheit der Bewohner aus, um in das Objekt einzudringen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten der oder die Täter im Gartenbereich an eine Leiter, mit deren Hilfe ein Fenster im Obergeschoss erreicht werden konnte. Nachdem dieses zerstört wurde, drangen die Unbekannten in das Gebäude ein und durchsuchten dort mehrere Räumlichkeiten. Nach einer ersten Bestandsaufnahme wurde jedoch kein oder nur wenig Diebesgut erlangt.

Zur Sicherung vorhandener Spuren kam die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Stade zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Polizei in Buxtehude geführt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in Mittelnkirchen gemacht haben oder sonst Hinweise zur Tat geben können, sich zu melden. Sachdienliche Informationen nimmt das Kommissariat in Buxtehude unter der Rufnummer 04161-6470 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: +4915120619085
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 10:00

    POL-STD: Düdenbüttel: Einbruch in Wohnhaus

    Satde (ots) - Am späten Montagnachmittag kam es in Düdenbüttel zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gegen 17:10 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Zum Horn". Die Person, die zum Zeitpunkt der Tat hell gekleidet und vermummt war, brach eine rückwärtig gelegene Tür auf, ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 13:42

    POL-STD: Unbekannten knacken BMW in Himmelpforten und entwenden Motorsteuergeräte

    Stade (ots) - Bisher unbekannte Täter haben zwischen Montag, den 15.12., 17:00 h und heute Vormittag, 10:00 h in Himmelpforten in der Straße Forth bei einem dort geparkten BMW 750il eine Seitenscheibe aufgebrochen. Anschließend konnten der oder die Täter dann das Fahrzeug öffnen und aus dem Motorraum beide Steuergeräte des Fahrzeuges ausbauen und mitnehmen. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren