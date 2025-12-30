Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Mittelnkirchen: Einbruch in Einfamilienhaus

Stade (ots)

Am gestrigen Montag kam es in Mittelnkirchen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Im Zeitraum zwischen 16:45 Uhr und 22:00 Uhr nutzte die bisher unbekannte Täterschaft die Abwesenheit der Bewohner aus, um in das Objekt einzudringen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten der oder die Täter im Gartenbereich an eine Leiter, mit deren Hilfe ein Fenster im Obergeschoss erreicht werden konnte. Nachdem dieses zerstört wurde, drangen die Unbekannten in das Gebäude ein und durchsuchten dort mehrere Räumlichkeiten. Nach einer ersten Bestandsaufnahme wurde jedoch kein oder nur wenig Diebesgut erlangt.

Zur Sicherung vorhandener Spuren kam die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Stade zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Polizei in Buxtehude geführt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in Mittelnkirchen gemacht haben oder sonst Hinweise zur Tat geben können, sich zu melden. Sachdienliche Informationen nimmt das Kommissariat in Buxtehude unter der Rufnummer 04161-6470 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell