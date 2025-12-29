Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Vier Leichtverletzte bei drei Unfällen am Wochenende

Stade (ots)

1. Vorfahrt missachtet und mit Auto zusammengestoßen - ein Autofahrer in Ahlerstedt leicht verletzt

Am Samstagabend gegen 20:10 h ist es in Ahlerstedt auf der Kreisstraße 54 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Ein 46jähriger Fahrer eines Toyota Verso aus Hamburg war zu der Zeit auf der Kreisstraße 54 ortseinwärts unterwegs und beabsichtigte an der Kreuzung zur Kreisstraße 75 weiter geradeaus zu fahren. Hier missachtete er offenbar aus Unachtsamkeit die Vorfahrt einer von rechts kommenden 30-jährigen Golffahrerin aus Scheeßel. Es kam zu Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die dabei schwer beschädigt wurden. Die 30-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Buxtehude Elbeklinikum eingeliefert werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Ahlerstedt rückte an der Einsatzstelle an. Die ca. 20 eingesetzten Feuerwehrleute unterstützen den Rettungsdienst, sicherten die Unfallfahrzeuge und die Unfallstelle ab, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und leuchteten die Unfallstelle aus.

2. Auto überschlägt sich in Harsefeld - zwei Insassen leicht verletzt

Am Freitagabend gegen 21:50 h war ein 19-jähriger Fahrer eines BMW 420d mit drei weiteren Insassen im Alter von 19 und 20 Jahren mit seinem Auto in Harsefeld auf der Buxtehuder Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. In Höhe der Kohldistelstraße kam er dann vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst nach rechts gegen den Bordstein und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Der BMW überschlug sich und wurde dabei erheblich beschädigt. Die vier Insassen konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Zwei von ihnen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die Feuerwehr Harsefeld rückte an der Unfallstelle an und sicherte das Unfallfahrzeug ab, nahm auslaufende Betriebsstoffe auf und leuchtete die Unfallstelle aus.

3. Zwei Leichtverletzte bei Vorfahrtsunfall in Buxtehude

Am gestrigen Sonntagmorgen gegen 09:15 h kam es in Buxtehude auf der Bundesstraße 73 zu einem Unfall, bei dem zwei Autoinsassen leicht verletzt wurden. Zu der Zeit war ein 61-jähriger Fahrer eines VW aus Buxtehude mit seinem Auto auf der Harburger Straße unterwegs und wollte nach links auf die Bundesstraße 73 in Fahrtrichtung Hamburg abbiegen. Dabei übersah er dann offenbar den mit vier Personen besetzten Mazda eines 52-jährigen Fahrers aus Hamburg, der in Richtung Stade unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Mazdafahrer und eine 51-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Buxtehuder Elbeklinikum eingeliefert. Die 22-jährigen Mitinsasse sowie der 61-jährige Unfallverursacher und sein 27-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell