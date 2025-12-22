PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DH: --- Syke-Barrien - Schwerer Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Am späten Nachmittag geriet ein Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der B 6 von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Gegen 18.10 Uhr befuhr der 47-jährige Fahrer mit seinem Pkw die Bremer Straße (B 6) von Barrien in Richtung Weyhe-Melchiorshausen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Pkw zunächst nach rechts von der Straße ab und touchierte eine Leitplanke. Danach schleuderte der Pkw über die Straße, geriet nach links in den Seitenraum und prallte mit hoher Geschwindigkeit frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde schwer eingeklemmt und musste aufwendig von der Feuerwehr aus seinem stark zerstörten Fahrzeug befreit werden. Der 47-jährige Fahrer erlitt schwerste Verletzungen (Lebensgefahr nicht ausgeschlossen) und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Bergung des Schwerverletzten und der Unfallaufnahme musste die B 6 für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

