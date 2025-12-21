PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 21.12.2025

Diepholz (ots)

Polizeikommissariat Weyhe

Weyhe - Körperverletzung

Am 20.12.2025, um 21:10 Uhr, kam es am Marktplatz in Kirchweyhe zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 21-jährigen und eines 25-jährigen Weyher. Hierbei schlugen mehrere männliche Personen auf die beiden ein und flüchteten danach in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu den Personalien der Täter geben kann, wird gebeten, die Polizei Weyhe unter der 0421-80660 zu kontaktieren.

Stuhr - Diebstahl von Ampelprovisorium

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Blockener Straße an der Einmündung zum Neuen Weg zum Diebstahl einer provisorisch aufgestellten Ampel. Diese wurde hier aufgestellt, da die fest installierte Lichtsignalanlage durch einen Verkehrsunfall beschädigt worden ist. Nun fehlt jede Spur davon. Die Polizei Weyhe nimmt Hinweise zur Tat unter der 0421-80660 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -214)
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

