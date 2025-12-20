PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 20.12.2025

Diepholz (ots)

Stuhr - Aufbruch von Packstation

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag bricht eine unbekannte Täterschaft mehrere Fächer der Packstation, welche sich auf dem Gelände des Aldi-Marktes in der Stuhrer Landstraße 142C befindet, auf und entwendet hier mehrere Pakete. Die genaue Anzahl der entwendeten Pakete und Geschädigten ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, der Polizei Weyhe unter der 0421-80660 Hinweise zukommen zu lassen.

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nach gereicht.

PI Diepholz, Jaschek, POK, ---WDL---

Polizeiinspektion Diepholz
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -)
www.pi-dh.polizei-nds.de

