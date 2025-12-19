Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Radfahrer eine Woche nach Sturz verstorben - Twistringen, Radfahrer an Kreuzung übersehen - Martfeld, Pkw gegen Baum ---

Diepholz (ots)

Syke - Radfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Ein 75-jähriger Radfahrer war am 10.12.2025 gegen 19.00 Uhr in der Wachendorfer Straße gestürzt und war mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden (wir berichteten). Nach bisherigen Erkenntnissen war der 75-Jährige ohne erkennbare Gründe und ohne die Beteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers gestürzt. Im Krankenhaus ist der 75-Jährige am 17.12.2025 an seinen schweren Verletzungen verstorben. Die Polizei bittet, bei der Ermittlung des genauen Unfallherganges, mögliche Zeugen des Unfalles sich unter Tel. 04242 / 9690 zu melden.

Twistringen - Radfahrer übersehen

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung B 51 / Osterkamp wurde am Donnerstagmittag gegen 13.40 Uhr ein 27-jähriger Pedelec-Fahrer verletzt. Eine 53-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Pkw aus der Straße Osterkamp nach rechts auf die B 51 in Richtung Bassum einbiegen. Sie übersah den Pedelec-Fahrer, der auf dem Geh- und Radweg von Bassum in Richtung Twistringen unterwegs war. Beide kollidierten, dabei verletzte sich der 27-Jährige leicht. An Pkw und Pedelec entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Martfeld - Gegen Baum

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer hatte am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr Glück im Unglück, als er mit seinem Pkw in Kleinenborstel in der Straße Hollen nach links von der Straße geriet und mit einem Baum kollidierte. Der Pkw geriet vermutlich in einer Kurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. Der 20-Jährige wurde nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 22000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell