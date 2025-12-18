PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Pkw fährt sich im Feldweg fest - Kradfahrer schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Im Feldweg festgefahren

Vier Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren sind am Mittwoch späten Nachmittag mit ihrem Pkw in einen Feldweg gefahren und haben sich dort festgefahren. Gegen 18.15 Uhr fuhren die Vier mit dem Pkw ca. 400 Meter in einen unbefestigten Feldweg am Heulandsweg. Als sie sich festfuhren, versuchten sie zunächst mit Sträuchern den Pkw wieder frei zu bekommen. Als dies nicht gelang, zerstörten sie einen Hochsitz und benutzten die Hölzer um den Pkw wieder frei zu bekommen. Die Polizei traf die Vier noch an und leitete ein Verfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Stuhr - Kradfahrer schwer verletzt

Ein 19-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag schwer verletzt. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Delmenhorster Straße und wollte aufgrund einer Staubildung nach links in eine Seitenstraße abbiegen. Hierbei übersah der den entgegenkommenden Kradfahrer und beide kollidierten. Den verletzten 19-Jährigen versorgte der Rettungsdienst und brachte ihn in ein Krankenhaus. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch am Pkw entstand Sachschaden. Zusammen beträgt der Schaden mindestens 11000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

