PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Pkw außer Kontrolle ---

Diepholz (ots)

Beim Einparken auf einem Parkplatz in der Straße Lappenberg geriet am Montagmittag gegen 13.10 Uhr ein Pkw außer Kontrolle und beschädigte zwei geparkte Fahrzeuge. Die 73-jährige Fahrerin wollte auf dem Rossmann Parkplatz einparken, als sie Gas und Bremse verwechselte und ihr Pkw über ein Beet gegen zwei auf der Straße geparkte Pkw fuhr. Die Fahrerin blieb zum Glück unverletzt. An den drei beteiligten Pkw entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 11:31

    POL-DH: --- Sulingen - Verkehrsunfallflucht ---

    Diepholz (ots) - Am Freitagmittag, zwischen 14 und 14.15 Uhr, hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Citroen C3 auf dem Parkplatz des E-Centers in der Schützenstraße angefahren und erheblich beschädigt. Vermutlich geriet das unbekannte Fahrzeug beim ein- oder Ausparken gegen den Citroen. Der unbekannte Fahrer kam seinen Pflichten nicht nach und flüchtete. An dem Citroen entstand ein Schaden von mindestens 2000 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren