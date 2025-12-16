Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Pkw außer Kontrolle ---

Diepholz (ots)

Beim Einparken auf einem Parkplatz in der Straße Lappenberg geriet am Montagmittag gegen 13.10 Uhr ein Pkw außer Kontrolle und beschädigte zwei geparkte Fahrzeuge. Die 73-jährige Fahrerin wollte auf dem Rossmann Parkplatz einparken, als sie Gas und Bremse verwechselte und ihr Pkw über ein Beet gegen zwei auf der Straße geparkte Pkw fuhr. Die Fahrerin blieb zum Glück unverletzt. An den drei beteiligten Pkw entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell