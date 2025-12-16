PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen, Fußgängerin angefahren - Weyhe, Pkw beschädigt und geflüchtet ---

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Fußgängerin angefahren

Am Montagmorgen gegen 08.35 Uhr ist eine 18-jährige Fußgängerin in der Lange Straße von einem Pkw auf dem Fußgängerüberweg angefahren und leicht verletzt worden. Als die 18-Jährige den Überweg überqueren wollte, hielt zunächst ein Lkw auf der einen Seite. Aus der anderen Richtung, mit Fahrtrichtung Kreisverkehr, näherte sich eine 63-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw. Die 18-Jährige hatte den Pkw wahrgenommen und versuchte noch schnellen Schrittes den Überweg zu überqueren. Sie wurde aber von dem Pkw der 63-Jährigen erfasst und leicht verletzt. Die Pkw-Fahrerin hatte die Fußgängerin zu spät erkannt.

Weyhe - Verkehrsunfallflucht

In der Sudweyher Straße, auf einem Parkplatz zwischen zwei Firmengrundstücken, wurde im Laufe des gestrigen Montags ein geparkter Pkw BMW von einem unbekannten Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der beschädigte Pkw BMW stand zwischen Montag, 11 Uhr, und Dienstag, 00.40 Uhr, auf dem Parkplatz. An dem Pkw entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 11:31

    POL-DH: --- Sulingen - Verkehrsunfallflucht ---

    Diepholz (ots) - Am Freitagmittag, zwischen 14 und 14.15 Uhr, hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Citroen C3 auf dem Parkplatz des E-Centers in der Schützenstraße angefahren und erheblich beschädigt. Vermutlich geriet das unbekannte Fahrzeug beim ein- oder Ausparken gegen den Citroen. Der unbekannte Fahrer kam seinen Pflichten nicht nach und flüchtete. An dem Citroen entstand ein Schaden von mindestens 2000 ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 16:29

    POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 14.12.2025

    Diepholz (ots) - Meldungen aus dem Bereich der PI Diepholz Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person auf der Ortsumgehung Diepholz Am Samstag kam es auf der Ortsumgehung von Diepholz um 20:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 25-jähriger Diepholzer befuhr mit seinem Pkw Kia die Ortsumgehung Diepholz in Fahrtrichtung Osnabrück. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren