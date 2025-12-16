Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen, Fußgängerin angefahren - Weyhe, Pkw beschädigt und geflüchtet ---

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Fußgängerin angefahren

Am Montagmorgen gegen 08.35 Uhr ist eine 18-jährige Fußgängerin in der Lange Straße von einem Pkw auf dem Fußgängerüberweg angefahren und leicht verletzt worden. Als die 18-Jährige den Überweg überqueren wollte, hielt zunächst ein Lkw auf der einen Seite. Aus der anderen Richtung, mit Fahrtrichtung Kreisverkehr, näherte sich eine 63-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw. Die 18-Jährige hatte den Pkw wahrgenommen und versuchte noch schnellen Schrittes den Überweg zu überqueren. Sie wurde aber von dem Pkw der 63-Jährigen erfasst und leicht verletzt. Die Pkw-Fahrerin hatte die Fußgängerin zu spät erkannt.

Weyhe - Verkehrsunfallflucht

In der Sudweyher Straße, auf einem Parkplatz zwischen zwei Firmengrundstücken, wurde im Laufe des gestrigen Montags ein geparkter Pkw BMW von einem unbekannten Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der beschädigte Pkw BMW stand zwischen Montag, 11 Uhr, und Dienstag, 00.40 Uhr, auf dem Parkplatz. An dem Pkw entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell