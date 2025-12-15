Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen, Automat gesprengt - Stuhr, Einbruch in Wohnhaus und Wohnwagen aufgebrochen ---

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Zigaretten Automat gesprengt

In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten Am Marktplatz gesprengt und eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln entwendet. In der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 07 Uhr, wurde der an einer Hauswand befestigte Automat gesprengt. Die Wucht der Sprengung war so groß, dass einige Schachteln und Gegenstände im weiteren Umkreis verstreut wurden. Hinweise auf die Verursacher, oder verdächtige Beobachtungen, nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Stuhr - Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntagnachmittag zwischen 16 und 18 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße eingebrochen. Der oder die Täter öffneten ein Terrassenfenster und gelangten so ins Haus. Hier durchsuchten sie nahezu alle Räume, bevor sie unerkannt flüchteten. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Einbrecher ein wenig Schmuck erbeuten. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Wohnwagen aufgebrochen

Im Laufe der Woche vom 07.12 bis 14.12.25 haben Unbekannte auf dem Campingplatz bzw. Kleingartengebiet Moorhusen mindestens vier Wohnwagen aufgebrochen. Bei einem Wohnwagen blieb es bei dem Versuch ihn gewaltsam zu öffnen. In drei Fällen öffneten der oder die Täter die Wohnwagen und suchsuchten das Mobiliar, Schränke und Kisten. Ob die Täter Diebesgut erlangen konnten, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell