PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen, Automat gesprengt - Stuhr, Einbruch in Wohnhaus und Wohnwagen aufgebrochen ---

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Zigaretten Automat gesprengt

In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten Am Marktplatz gesprengt und eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln entwendet. In der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 07 Uhr, wurde der an einer Hauswand befestigte Automat gesprengt. Die Wucht der Sprengung war so groß, dass einige Schachteln und Gegenstände im weiteren Umkreis verstreut wurden. Hinweise auf die Verursacher, oder verdächtige Beobachtungen, nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Stuhr - Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntagnachmittag zwischen 16 und 18 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße eingebrochen. Der oder die Täter öffneten ein Terrassenfenster und gelangten so ins Haus. Hier durchsuchten sie nahezu alle Räume, bevor sie unerkannt flüchteten. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Einbrecher ein wenig Schmuck erbeuten. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Wohnwagen aufgebrochen

Im Laufe der Woche vom 07.12 bis 14.12.25 haben Unbekannte auf dem Campingplatz bzw. Kleingartengebiet Moorhusen mindestens vier Wohnwagen aufgebrochen. Bei einem Wohnwagen blieb es bei dem Versuch ihn gewaltsam zu öffnen. In drei Fällen öffneten der oder die Täter die Wohnwagen und suchsuchten das Mobiliar, Schränke und Kisten. Ob die Täter Diebesgut erlangen konnten, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 16:29

    POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 14.12.2025

    Diepholz (ots) - Meldungen aus dem Bereich der PI Diepholz Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person auf der Ortsumgehung Diepholz Am Samstag kam es auf der Ortsumgehung von Diepholz um 20:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 25-jähriger Diepholzer befuhr mit seinem Pkw Kia die Ortsumgehung Diepholz in Fahrtrichtung Osnabrück. ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 12:56

    POL-DH: POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 13.12.2025

    Diepholz (ots) - Sulingen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Zu gleich zwei Verkehrsunfällen mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort kam es am Freitag, dem 12.12.2025, im Bereich eines öffentlichen Parkplatzes der Lange Straße hinter einem Ärztehaus in Sulingen. In dem Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 13:20 Uhr wurde durch einen unbekannten Verursacher ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:10

    POL-DH: --- Bassum - Vorfahrt missachtet ---

    Diepholz (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung B 51 / Osterbinder Straße wurde am Donnerstagnachmittag gegen 16.40 Uhr eine Pkw-Fahrerin verletzt. Ein 60-jähriger Fahrer beabsichtigte mit seinem Pkw von der B 51 nach links in die Osterbinder Straße abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw einer 30-jährigen Fahrerin und beide kollidierten. Die 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren