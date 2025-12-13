Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 13.12.2025

Diepholz (ots)

Sulingen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zu gleich zwei Verkehrsunfällen mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort kam es am Freitag, dem 12.12.2025, im Bereich eines öffentlichen Parkplatzes der Lange Straße hinter einem Ärztehaus in Sulingen. In dem Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 13:20 Uhr wurde durch einen unbekannten Verursacher mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken ein ordnungsgemäß geparkter Pkw Mercedes (A-Klasse) in Schwarz beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Im zweiten Fall wurde zwischen 08:30 Uhr und 11:00 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter Opel Agila in Grau beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich hierbei auf ca. 2.000 Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeidienststelle in Sulingen (Tel.: 04271/9490) erbeten.

Sulingen - Gefährdung des Straßenverkehrs mit anschließendem Unfallgeschehen; Unfallverursacher flüchtig

Zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort kam es am Freitag, 12.12.2025, um 11:20 Uhr, auf der Kreisstraße 2 im Ortsteil Stadt. Ein Fahrzeugführer befuhr mit einem grauen Pkw die Kreisstraße 2 aus Rathlosen kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße 61. Hierbei geriet er aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur, sodass eine im Begegnungsverkehr befindliche Fahrzeugführerin aus Sulingen zum Abbremsen und Ausweichen gezwungen wurde. Ein Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge konnte so verhindert werden, jedoch kam es zur Kollision mit einem Leitpfosten. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Am Pkw der Sulingerin sowie am Leitposten entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sulingen (Tel.: 04271/9490) in Verbindung zu setzen.

Syke - Diebstahl eines E-Scooters

Am Freitag, dem 12.12.2025, wurde in der Zeit von 07:05 Uhr bis 14:00 Uhr am Bahnhof Barrien, An der Bahn, ein am Fahrradständer gesicherter E-Scooter entwendet. Der Schaden beläuft sich auf rund 550 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Syke (04242/9690) zu melden.

Syke - Sachbeschädigung an Wohnhaus

Am Freitag, dem 12.12.2025, gegen 15:00 Uhr, kam es im Kiefernweg in Syke zu einer Sachbeschädigung an einem Einfamilienhaus. Unbekannte Täter beschädigten ein Fenster durch einen Steinwurf. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Syke (04242/9690) zu melden.

Weyhe - Streit im Bus eskaliert

Während einer Busfahrt von Bremen nach Weyhe, geriet ein 41-jähriger Bremer am Freitag, dem 12.12.2025, kurz vor Mitternacht, mit einer Personengruppe in Streit. Dieser Streit setzte sich außerhalb des Busses fort, als alle Beteiligten an einer Bushaltestelle an der Hauptstraße in Weyhe ausstiegen. Dort wurde der Mann von mindestens zwei Personen aus der Gruppe geschlagen und getreten, wobei er leicht verletzt wurde.

Weyhe - Mehrere Kennzeichendiebstähle

In der Nacht von Donnerstag, dem 11.12.2025, auf Freitag, dem 12.12.2025, wurden in Weyhe-Leeste, in den Straßen Köhlerbruch und Beekengrund, von drei geparkten Pkw die jeweils hinteren Kennzeichen entwendet. Es handelte sich bei allen Kennzeichen um Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich der Stadt Bremen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe (0421/80660) zu melden.

Weyhe - Einbruch in Kellerräume

In einem Mehrparteienhaus in Weyhe-Leeste, an der Leester Straße, wurden im Zeitraum vom Montag, 08.12.2025, bis Mittwoch, 10.12.2025, zwei Kellerräume aufgebrochen. Ein weiterer, unverschlossener Kellerraum, wurde ebenfalls betreten. Bislang ist unbekannt, wie der Täter in das Gebäude gelangte.

Weyhe - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Freitagabend, dem 12.12.2025, gegen 20:30 Uhr, fuhr ein 66-jähriger Weyher mit seinem Pkw Mercedes durch Kirchweyhe, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Zeuge informierte die Polizei, die den Mann schließlich zu Hause antraf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,50 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

