PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Scholen, Verkehrsunfall mit Verletzten - Barnstorf, Verkehrsunfallflucht - Wagenfeld, Einbruch in Kita ---

Diepholz (ots)

Scholen - Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr in der Sulinger Straße wurden insgesamt fünf Personen leicht verletzt, darunter zwei Kinder. Eine 28-jährige Fahrerin beabsichtigte mit ihrem Pkw von der Sulinger Straße nach links in die Hauptstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw eines 62-jährigen Fahrers, der die B 61 in Richtung Bassum befuhr. Bei der Kollision beider Pkw wurden die 28-jährige Fahrerin, sowie ihre beiden Kinder (0 und 3 Jahre) leicht verletzt. Auch der 62-Jährige und seine 57-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Sie alle versorgte der Rettungsdienst. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 20000 Euro.

Barnstorf - Pkw beschädigt und geflüchtet

Ein im Krömerweg geparkter Pkw Peugeot wurde von einem unbekannten Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden, sondern flüchtete. Der Vorfall geschah in dem Zeitraum 09.12.25, 20 Uhr, bis 10.12.25, 06 Uhr. An dem beschädigten Peugeot entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Wagenfeld - Einbruch in Kita

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Sulinger Straße eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch die Haupteingangstür in die Kita ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten einen Geldbeutel. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Wagenfeld, Tel. 05444 / 980100, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 10:15

    POL-DH: --- Syke - Radfahrer schwer verletzt ---

    Diepholz (ots) - Ein 75-jähriger Radfahrer ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Wachendorf schwer verletzt worden. Der 75-Jährige befuhr gegen 19.00 Uhr die Wachendorfer Straße und stürzte aus noch ungeklärter Ursache und ohne Beteiligung eines anderen Fahrzeugs oder Fußgänger. Bei dem Sturz erlitt der Senior schwere Kopfverletzungen. Der Rettungsdienst versorgte den 75-Jährigen zunächst und brachte ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 11:29

    POL-DH: --- Syke - Fußgängerin schwer verletzt ---

    Diepholz (ots) - In Syke ist am Dienstagmittag gegen 13.45 Uhr eine 28-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die Fußgängerin ging an der Straße Mittelweg in Richtung Gesseler Straße. An der Einmündung In der Wisch bog eine 30-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw vom Mittelweg ab und übersah die Fußgängerin. Durch den Aufprall wurde die Fußgängerin schwer verletzt. Nach sie vom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren