Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Scholen, Verkehrsunfall mit Verletzten - Barnstorf, Verkehrsunfallflucht - Wagenfeld, Einbruch in Kita ---

Diepholz (ots)

Scholen - Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr in der Sulinger Straße wurden insgesamt fünf Personen leicht verletzt, darunter zwei Kinder. Eine 28-jährige Fahrerin beabsichtigte mit ihrem Pkw von der Sulinger Straße nach links in die Hauptstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw eines 62-jährigen Fahrers, der die B 61 in Richtung Bassum befuhr. Bei der Kollision beider Pkw wurden die 28-jährige Fahrerin, sowie ihre beiden Kinder (0 und 3 Jahre) leicht verletzt. Auch der 62-Jährige und seine 57-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Sie alle versorgte der Rettungsdienst. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 20000 Euro.

Barnstorf - Pkw beschädigt und geflüchtet

Ein im Krömerweg geparkter Pkw Peugeot wurde von einem unbekannten Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden, sondern flüchtete. Der Vorfall geschah in dem Zeitraum 09.12.25, 20 Uhr, bis 10.12.25, 06 Uhr. An dem beschädigten Peugeot entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Wagenfeld - Einbruch in Kita

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Sulinger Straße eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch die Haupteingangstür in die Kita ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten einen Geldbeutel. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Wagenfeld, Tel. 05444 / 980100, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell