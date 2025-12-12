Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum - Vorfahrt missachtet ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung B 51 / Osterbinder Straße wurde am Donnerstagnachmittag gegen 16.40 Uhr eine Pkw-Fahrerin verletzt. Ein 60-jähriger Fahrer beabsichtigte mit seinem Pkw von der B 51 nach links in die Osterbinder Straße abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw einer 30-jährigen Fahrerin und beide kollidierten. Die 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Ihr 3-jähriges Kind blieb unverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt mindestens 15000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell